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07:26 27.06.2020

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

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Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

За сутки пятницы, 26 июня, российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122-мм, а также 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение где ему оказана необходимая медицинская помощь", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, российские наемники обстреливали из минометов калибра 82-мм защитников Екатериновки, Новоалександровки и Новозвановки. На окраинах Хутора Вольного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумел были зафиксированы враждебные обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Славного противник применил минометы калибра 82-мм и ручные противотанковые гранатометы.

По данным украинской разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое российских наемников.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и по вооружению запрещенного к использованию", – говорится в сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного было применены автоматические станковые гранатометы.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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