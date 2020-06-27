В США жертвами коронавируса стали более 125 тыс. человек

В США от коронавируса и вызываемых им заболеваний и осложнений скончались 125 тыс. 45 человек, сообщил в ночь на субботу американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в Соединенных Штатах число инфицированных CОVID-19 с начала пандемии достигло 2 млн 467 тыс. 510, излечились более 670 тыс. человек.

В мире по состоянию на 04:30 по киевскому времени субботы, по данным университета, насчитывается 9 млн 776 тыс. 392 заразившихся коронавирусом с начала его распространения, число умерших - более 493,6 тыс., выздоровели 4,9 млн.