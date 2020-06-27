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02:53 27.06.2020

Экс-следователь полиции, требовавший $6 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, пойдет под суд

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Экс-следователь полиции, требовавший $6 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, пойдет под суд

Обвинительный акт в отношении бывшего следователя Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины), направлен в суд.

"Следствием установлено, что правоохранитель, расследуя уголовное производство по факту мошенничества, требовал у фигуранта производства $6 тыс. За указанную сумму следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать гражданина к уголовной ответственности", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Досудебное расследование уголовного производства проводили следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Полтаве. Процессуальное руководство – прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - УСБУ в области и Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Теги: #взятка #полицейский #суд
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