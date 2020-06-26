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22:36 26.06.2020

К ликвидации последствий наводнения может быть привлечен многонациональный батальон "Тиса"

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К ликвидации последствий наводнения может быть привлечен многонациональный батальон "Тиса"

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проработать привлечения к преодолению последствий стихии в западных областях многонационального инженерного батальона "Тиса", сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вице-премьер Ольга Стефанишина.

Соответствующее Соглашение о создании такого подразделения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было подписано между Кабинетом Министров Украины и правительствами Венгрии, Румынии и Словакии и ратифицирована украинской стороной еще в 2002 году.

Основной задачей инженерного батальона "Тиса", который насчитывает более полутысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины, являются: эвакуация населения, техники и имущества из зоны стихийного бедствия, расчистка завалов, восстановление дорог, гидротехнических сооружений, регулирование русел реки, охрана объектов, сопровождение гуманитарной помощи и тому подобное.

"Во исполнение поручения Правительства, об инициативе украинской стороны по дипломатическим каналам уже сегодня будет сообщено стороны-подписанты Соглашения: Венгрию, которая в 2020 году на ежегодной ротационной основе, в рамках подписанного межгосударственного Соглашения, является председательствующей Координационной группы, а также Румынию и Словакию", - сказала вице-премьер.

После проведения соответствующих четырехсторонних консультаций и принятия соответствующего решения государствами-подписантами, Украина, согласно направленным запросом, ожидает развертывания многонационального инженерного батальона "Тиса" на территории регионов, наиболее пострадавших от "большой воды".

"Это позволит оперативно оказывать помощь пострадавшим и направить усилия на спасение граждан и их имущества", - отметила она.

Теги: #последствия #помощь #наводнение #ликвидация
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