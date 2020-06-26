События

22:28 26.06.2020

SpaceX вновь перенесла запуск очередной партии интернет-спутников Starlink

2 мин читать
SpaceX вновь перенесла запуск очередной партии интернет-спутников Starlink

По техническим причинам запуск новой партии из 57 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, который планировалось осуществить в пятницу, отменен, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Сегодняшний запуск миссии Starlink отменяется. Команде необходимо дополнительное время для предстартовых проверок. С ракетой Falcon 9 и спутниками все нормально. Объявим о новой дате запуска после согласования с космодромом", - говорится в сообщении.

Пуск уже несколько раз переносился из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал.

Помимо 57 спутников Starlink ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #перенос #сша #запуск #spacex
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 26.06.2020
Апелляционный суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения Стерненко

Апелляционный суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения Стерненко

18:49 26.06.2020
Суд в США осудил гражданина РФ Буркова на 9 лет по обвинению в кибермошенничестве

Суд в США осудил гражданина РФ Буркова на 9 лет по обвинению в кибермошенничестве

16:22 26.06.2020
Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей свой вариант санкций против "Северного потока 2"

Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей свой вариант санкций против "Северного потока 2"

14:02 26.06.2020
Белый дом планирует помочь американским компаниям конкурировать с Huawei в развитии 5G - СМИ

Белый дом планирует помочь американским компаниям конкурировать с Huawei в развитии 5G - СМИ

13:32 26.06.2020
Официальный Берлин не подтверждает подготовку ответных санкций для США по "Северному потоку 2"

Официальный Берлин не подтверждает подготовку ответных санкций для США по "Северному потоку 2"

12:08 26.06.2020
Novartis выплатит около $350 млн для урегулирования дела о коррупции в США

Novartis выплатит около $350 млн для урегулирования дела о коррупции в США

09:21 26.06.2020
В Берлине готовят ответ на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2"

В Берлине готовят ответ на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2"

09:18 26.06.2020
Восстановление экономики США ослабевает на фоне новых вспышек коронавируса - СМИ

Восстановление экономики США ослабевает на фоне новых вспышек коронавируса - СМИ

06:51 26.06.2020
Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

00:30 26.06.2020
SpaceX в пятницу запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

SpaceX в пятницу запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

К ликвидации последствий наводнения может быть привлечен многонациональный батальон "Тиса"

Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам лишения свободы за отмывание EUR2,8 млн - СМИ

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА

Английский суд назначил слушание по сути иска ПриватБанка к экс-акционерам на $3 млрд на 1 марта 2022г

СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

К ликвидации последствий наводнения может быть привлечен многонациональный батальон "Тиса"

В пострадавших от наводнения районах на западе Украины нет питьевой воды, проблема решается доставкой – Аваков

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ограничила проведение массовых мероприятий, сократила время работы общепита и развлекательных учреждений в Киевской области

Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам лишения свободы за отмывание EUR2,8 млн - СМИ

Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года, конкретная дата еще не определена

В Херсонской ОГА заявляют, что не аккредитовали часть местных СМИ на встречу с Зеленским из-за увеличения случаев COVID-19

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА

НКРЭКУ предложила снизить уровень повышения тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э с 596,5 грн/МВт-ч до 327,9 грн/МВт-ч

В Закарпатской области из-за паводков пострадали 19 населенных пунктов, предварительно для восстановления инфраструктуры необходимо 176 млн грн

Английский суд назначил слушание по сути иска ПриватБанка к экс-акционерам на $3 млрд на 1 марта 2022г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА