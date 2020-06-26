Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года, конкретная дата еще не определена

Рассмотрение дела по сути в суде в отношении сбитого рейса МН17 может начаться только в феврале 2021 года, однако точная дата еще не известна.

Соответствующая информация размещена на сайте суда по МН17 в пятницу, по окончанию очередного судебного заседания.

"Поскольку защита и адвокат родственников заявили, что им нужно больше времени для подготовки, обвинение предлагает назначить слушание по существу дела на февраль и март 2021 года, и предоставить родственникам слово в мае и июне 2021 года",- отмечается в сообщении.

Комментируя ход заседания в пятницу, в суде констатировали, что обвинение отреагировало на запросы защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова о проведении дополнительного следствия и предложило, чтобы суд отклонил большинство этих запросов.

"Тем не менее, обвинение предлагает провести еще одно дополнительное расследование, назначив для этого экспертов. Обвинение также поддерживает просьбу допросить ограниченное число свидетелей и готово ответить на дополнительные вопросы защиты, например, о телекоммуникационных данных", - говорится в сообщении.

Реагируя на позицию обвинения, адвокаты Пулатова проинформировали обвинение о праве допрашивать свидетелей и подавать запросы на проведение расследования, за исключением случаев, когда защита не имеет к ним обоснованного интереса. "Защита настаивает на многих своих запросах на расследование и считает, что следствие было неполным", - отмечается в пресс-релизе.

Ожидается, что суд огласит свое решение в отношении того, какие запросы защиты отклонены, а какие удовлетворены в пятницу 3 июля. "Все это служит для подготовки к рассмотрению дела по существу. Когда дело будет рассмотрено по существу, пока еще не определено", - сообщили в суде.