В Херсонской ОГА заявляют, что не аккредитовали часть местных СМИ на встречу с Зеленским из-за увеличения случаев COVID-19

Херсонская областная государственная администрация заявляет, что некоторые местные медиа не были аккредитованы на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19 в стране, сообщает пресс-служба ОГА.

"Сегодня состоялась замечательное и важное пресс-событие для Херсонской области при участии президента Украины и представителей правительства. Мы очень благодарны всем медиа, которые приняли участие в мероприятии. Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксации антирекордов заражения количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии было ограничено", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Так, в ОГА заявили, что они были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые охватывают большую аудиторию.

"Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики. Поэтому представители СМИ, которые не имеют аккредитации, и, соответственно, редакционного задания, а также блогеры не были приглашены", - пояснили в ОГА.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители средств массовой информации, такие как: UA Херсон, ТРК "Твой плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" и газета "Новый день".

"Мы и в дальнейшем будем работать максимально открыто и беспристрастно. Мы ценим работу представителей СМИ", - сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что но в облгосадминистрации не аккредитовали часть медиа на встречу с Зеленским, который прибыл с рабочим визитом в Херсон. В ответ местные издания начали акцию протеста.

В частности на местных сайтах начали появляться пустые страницы с новостями якобы со встречи, а вместо прямой речи Зеленского журналисты оставили пробелы, а в фамилии президента вместо части букв поставили звездочки.