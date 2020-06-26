Английский суд назначил слушание по сути иска ПриватБанка к экс-акционерам на $3 млрд на 1 марта 2022г

Английский суд назначил слушание по сути иска государственного ПриватБанка (Киев) к экс-акционерам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

"Ожидается, что рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель. Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушание 1 марта 2022 года", – указано в сообщении банка в пятницу.

Пресс-служба отметила, что в решениях, принятых во время двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела, судья Манн согласился с доводами ПриватБанка относительно графика рассмотрения дела и инструкций по подготовке к рассмотрению.

"Уже длительное время продолжается процедура подготовки к слушанию по сути с установленными сроками для разных его этапов, которые необходимо пройти до начала рассмотрения дела всем сторонам", – уточняется в сообщении.

Пресс-служба добавила, что всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова остается в силе и будет действовать до момента вынесения решения Английским судом.

Согласно сообщению, ПриватБанк уверен, что в конечном итоге ему удастся вернуть всю заявленную в иске сумму, которая сейчас составляет более $3 млрд с учетом процентов.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов – $3 млрд), как заявлено в исковых требованиях. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.