Стерненко в апелляционном суде по обжалованию меры пресечения: Я не уехал из страны и никуда не уеду

Активист Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве при нападении на него в Одессе в 2018 году, заявляет, что не намерен покидать страну, а риски для избрания ему какой-либо меры пресечения отсутствуют.

"Я никогда не скрывался от следствия и никогда не влиял на свидетелей", - сказал Стерненко в пятницу в ходе заседания Апелляционного суда по рассмотрению жалоб об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Активист подчеркнул, что ему предлагали покинуть страну после того, как на него было совершено нападение, но он этого не сделал. "Я не уехал из страны и никуда не уеду сейчас",- заявил он.

По словам Стерненко, экспертизы, проведенные в рамках его дела – ножа и причиненных телесных повреждений - противоречат друг другу. Активист назвал абсурдным заявление следствия о том, что он сам себя ранил, поскольку, как утверждает он, его рука после ранения не восстановилась.

Также Стерненко подчеркнул, что уведомление о подозрении считает необоснованным, а умысла на совершение преступления в той квалификации, которая ему инкриминируется – ст. 115 УК (умышленное убийство) - у него не было.

Он добавил, что ни коим образом не может влиять на свидетелей, поскольку досудебное расследование по его делу уже завершено и отметил, что просит суд не применять по отношении к нему никакой меры пресечения.

"Это уже не дело Стерненко, это уже дело о самозащите… Почему не наказывают тех, кто заказывают преступление, осуществляют нападение, а наказывают тех, кто не погиб в результате нападения", - выразил недоумение Стерненко.

В то же время в суд поступило около 40 заявлений от поручителей – людей, которые готовы взять Стерненко на поруки при отмене апелляционным судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!... Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбуке.