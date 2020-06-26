Суд в США осудил гражданина РФ Буркова на 9 лет по обвинению в кибермошенничестве

Суд США в пятницу приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за кибермошенничество, сообщают американские СМИ.

Осужденный свою вину признал и в суде заявил, что сожалеет о содеянном.

Приговор был оглашен в суде в Александрии (штат Вирджиния).

Ранее сообщалось, что Буркову грозило максимальное наказание в виде 15 лет тюрьмы, однако, по данным СМИ, адвокаты россиянина ходатайствовали в письме суду о меньшем сроке, ссылаясь на то, что у их подзащитного есть реальные шансы поставить крест на преступной жизни.

В сообщениях отмечается, что с учетом уже проведенного за решеткой времени, Бурков выйдет на свободу через примерно 4,5 года.

В январе прокуратура США в Восточном округе Вирджинии сообщила, что "Бурков признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег".

Согласно судебным документам, Бурков управлял сайтом Cardplanet, который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда он приехал в Израиль в отпуск. В ноябре 2019 года он был экстрадирован в США.