Самые болезненные санкции против президента РФ - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС - Елисеев

Самые болезненные санкции против президента России Владимира Путина и самые дешевые для западных союзников Украины - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу члентсва в Евросоюзе, заявил замминистра иностранных дел Украины в 2007-2010 гг., постпред Украины при ЕС в 2010-2015 гг. и дипломатический советник президента в 2015-2019 гг. Константин Елисеев.

"Самые болезненные санкции против Путина и самые дешевые для западных союзников - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС. Это огромный стимул для внедрения реформ и развития Украины. В то же время, это будет огромным ударом по агрессивной и реваншистской политике Путина, нацеленной на то, чтобы вернуть Украину в Советский Союз", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума безопасности" в пятницу.

Также Елисеев назвал четыре шага, способные помочь урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Первый пункт. Нет лучшей стратегии в отношениях с Россией, чем проявлять свою силу и единство. Мы должны жестко стоять на своих позициях и четко доносить свои посылы Кремлю. Должны быть последовательными во внедрении мероприятий в отношениях с Путиным. Никакого умиротворения или возвращения к обычному взаимодействию без выполнения условий", - подчеркнул он.

Во-вторых, по мнению дипломата, политические и экономические санкции относительно России необходимо усилить. "Они будут предотвращать тому, чтобы Россия могла и в дальнейшем завоевывать Украину, и обяжут Путина сесть за стол переговоров", - сказал Елисеев.

В-третьих, добавил он, необходимо возвращение к идее развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе.

"В-четвертых, продолжать развивать оборонные и военные мощности Украины, включая поставку оборонного летального оружия, военно-морских систем, систем воздушной безопасности, вертолетов. Очень важно, чтобы Америка не пересматривала свою нынешнюю политику относительно Украины", - пояснил Елисеев.