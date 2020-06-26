СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

Следователи Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств, на которые возможно повлияла деятельность и бездействие должностных лиц, расследует причины разрушительных паводков в западных областях страны по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины. Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной порубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", - сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Так, по официальным данным, в июне 2020 года выпало сверхурочное количество осадков. В результате чего погибли люди, а только на территории Прикарпатья из-за стихии подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено и повреждено более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожено свыше 4 тыс. метров берегоукрепления.

"Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затопления и подтопления инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждения и уничтожение объектов вследствие выпадения сверхурочного количества осадков пока изучаются. По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти", - добавили в ведомстве.

По этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст.441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.