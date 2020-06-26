События

18:04 26.06.2020

СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

2 мин читать
СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

Следователи Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств, на которые возможно повлияла деятельность и бездействие должностных лиц, расследует причины разрушительных паводков в западных областях страны по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины. Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной порубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", - сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Так, по официальным данным, в июне 2020 года выпало сверхурочное количество осадков. В результате чего погибли люди, а только на территории Прикарпатья из-за стихии подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено и повреждено более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожено свыше 4 тыс. метров берегоукрепления.

"Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затопления и подтопления инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждения и уничтожение объектов вследствие выпадения сверхурочного количества осадков пока изучаются. По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти", - добавили в ведомстве.

По этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст.441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #паводок #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 26.06.2020
В Днепре СБУ разоблачила подпольное производство нелицензированных антисептиков стоимостью более 1 млн грн

В Днепре СБУ разоблачила подпольное производство нелицензированных антисептиков стоимостью более 1 млн грн

17:03 26.06.2020
"Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

"Vodafone Украина" полностью восстановил работу базовых станций в пострадавших от наводнения районах

14:14 26.06.2020
В Одессе СБУ пресекла попытку поджога мечети

В Одессе СБУ пресекла попытку поджога мечети

13:04 26.06.2020
"Киевстар" предоставил бесплатную связь абонентам в пострадавших от наводнения регионах Украины

"Киевстар" предоставил бесплатную связь абонентам в пострадавших от наводнения регионах Украины

21:36 24.06.2020
Аваков о последствиях стихии на Прикарпатье: люди в ужасном положении

Аваков о последствиях стихии на Прикарпатье: люди в ужасном положении

21:05 24.06.2020
Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

17:40 24.06.2020
Зеленский: нужно найти системное решение по предотвращению паводков в Украине, и не терять ежегодно людей и сотни миллионов

Зеленский: нужно найти системное решение по предотвращению паводков в Украине, и не терять ежегодно людей и сотни миллионов

11:36 24.06.2020
СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

02:07 24.06.2020
На Буковине поврежден газопровод, Черновцы отключили от подачи газа, давление обеспечено за счет резервного направления

На Буковине поврежден газопровод, Черновцы отключили от подачи газа, давление обеспечено за счет резервного направления

14:02 23.06.2020
В Киеве СБУ разоблачила группу пророссийских пропагандистов, которые призывали к делению территории Украины

В Киеве СБУ разоблачила группу пророссийских пропагандистов, которые призывали к делению территории Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власть заинтересована в независимом расследовании по главе Кировоградской ОГА - первый замглавы ОП

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

В Киеве зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 за сутки, 17 ранее заболевших коронавирусом выздоровели - Кличко

Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Ровенской областях, в Запорожской области новых случая заболевания не выявлено

ПОСЛЕДНЕЕ

Самые болезненные санкции против президента РФ - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС - Елисеев

Отмена адвокатской монополии перенасытит рынок юруслуг, но не повысит их качества – мнение

Пятерых "туристов" выявили полицейские в зоне Чернобыльской АЭС

Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей свой вариант санкций против "Северного потока 2"

НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии дела о стабкредите VAB Банку

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта "Херсон", который будет претендовать на получение первой категории посадки самолетов по стандартам ИКАО

Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Первый после карантина чартерный рейс с украинскими туристами вылетел из аэропорта "Киев" в Албанию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА