Отмена адвокатской монополии перенасытит рынок юруслуг, но не повысит их качества – мнение

Отмена адвокатской монополии перенасытит рынок юридических услуг, но не повысит их качества, считает руководитель юридической компании "Организованная правовая группа "Омерта" Евгений Федосеев.

"Юридический рынок станет еще более перенасыщенным. Деятельность адвоката требует следования высоким стандартам и правилам этического поведения, что в свою очередь исключает неэтичное поведение в процессе, которое можно наблюдать, когда лицо, действующее по доверенности, может злоупотребляет процессуальными правами, срывает судебные заседания, а в некоторых случаях и оказывает давление на правосудие и не боится дисциплинарного взыскания", - сказал он.

Юрист отметил, что одной из обязанностей адвоката является постоянное повышение своего профессионального уровня. При этом он подчеркнул, что в результате отмены адвокатской монополии "правосудие откроет свои двери более широкому кругу людей, которые из-за материального положения не могли обращаться к адвокатам, однако никто не отменял того факта, что любой юрист тоже не будет выполнять работу бесплатно".

"Обращение к непрофессионалу, который не знает тонкостей ведения дел, в конечном итоге обойдется гораздо дороже",- сказал юрист.

По мнению Федосеева, введение исключительного права адвокатов на представительство интересов в суде или так называемой адвокатской монополии, является важным шагом для демократического государства, которое стремится к эффективной и профессиональной защите прав и интересов своих граждан. В Украине введение адвокатской монополии произошло в 2016 году на основании законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

"Адвокатская монополия выстраивалась в нашей стране в течение долгого времени. Ранее о необходимости введения более профессионального подхода представительства и защиты в судах не было актуальным вопросом. Однако с течением времени и развитием демократического государства профессиональная и, главное, эффективная защита и представительство в судах стали необходимостью, поскольку много дел пересматривались только на основании допущенных процессуальных ошибок в документах", - сказал он.

Федосеев отметил, что адвокат - это лицо, которое профессионально занимается защитой и представительством граждан в судах, во время следственных действий и тому подобное. "Представим, что лечить людей станут не врачи, а обычные любители. Или кто-то хочет доверить тяжелую операцию лицу, не является профессионалом в данной сфере? Пожалуй, это вопрос риторический", - сказал он.

Юрист также предположил, что от отмены адвокатской монополии могут пострадать адвокаты, занимающиеся уголовными делами, "которых будут аффилировать с неопытными юристами, с которыми продолжат общаться участники уголовного процесса".

"Такие уголовные "юристы" будут некомпетентно консультировать стороны уголовного производства, готовить от их имени процессуальные документы и тому подобное. Институт гражданской адвокатуры тоже очень много потеряет, поскольку часто только опытный адвокат может соблюдать этические нормы в гражданском процессе, не допускать конфликта интересов и "слив" позиции оппонента", - подчеркнул Федосеев.

Как сообщалось, Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, Министерство юстиции ожидает принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.

Ранее, в феврале 2020 года парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательно как закон законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии №1013.

Инициатор законопроекта президент Владимир Зеленский предложил парламенту отменить нормы, что исключительно адвокат представляет интересы гражданина в суде. В частности, предлагается убрать из статьи 1312 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Автор законопроекта также предлагает изъять из переходных положений Конституции подпункты, содержащие даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы граждан в судах.

Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

Законопроект №1013 был направлен Верховной Радой в Конституционный суд в сентябре 2019 года.

КС 1 ноября предоставил заключение по законопроекту №1013 и признал его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.