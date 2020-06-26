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17:48 26.06.2020

В Днепре СБУ разоблачила подпольное производство нелицензированных антисептиков стоимостью более 1 млн грн

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В Днепре СБУ разоблачила подпольное производство нелицензированных антисептиков стоимостью более 1 млн грн

В г.Днепр сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Днепропетровской области выявили и пресекли подпольное производство спиртового дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей областного центра. Подпольный цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города.

"Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований", - сказано в сообщении.

Так, сотрудники ведомства установили, что нелегальная линия работала более 3 месяцев и производила 10 тыс. флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 млн грн. Отмечается, что организаторы оформляли поддельные свидетельства о качестве "котрафакта". Продукцию злоумышленники реализовывали через интернет на сайтах частных объявлений и в одной из известных аптечных сетей области.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси, 5 тонн химических веществ, которые могут использоваться при изготовлении антисептических средств, производственное оборудование и упаковочную тару. Стоимость изъятого спиртного концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 млн грн.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Так, изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Теги: #антисептик #сбу #днепр #контрафакт
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