События

17:48 26.06.2020

Пятерых "туристов" выявили полицейские в зоне Чернобыльской АЭС

1 мин читать
Пятерых "туристов" выявили полицейские в зоне Чернобыльской АЭС

Сотрудники главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области выявили пятерых человек, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма.

"Одного из "туристов" правоохранители зоны ЧАЭС обнаружили вблизи контрольно-пропускного пункта "Припять", им оказался 19-летний житель столицы. Впоследствии, компанию экстремалов полицейские обнаружили во время патрулирования города Припять. Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для "отдыха" зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта", - говорится в сообщении.

Для привлечения их к ответственности полицейские зоны ЧАЭС составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение суда.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы по статье 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #туризм #чернобыльская_зона #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:33 26.06.2020
Первый после карантина чартерный рейс с украинскими туристами вылетел из аэропорта "Киев" в Албанию

Первый после карантина чартерный рейс с украинскими туристами вылетел из аэропорта "Киев" в Албанию

14:14 26.06.2020
С 1 июля в Нацполиции приступят к работе дознаватели – Клименко

С 1 июля в Нацполиции приступят к работе дознаватели – Клименко

13:22 26.06.2020
В Киевском СИЗО двое уголовных "авторитетов" вымогали у арестантов "дань" - полиция

В Киевском СИЗО двое уголовных "авторитетов" вымогали у арестантов "дань" - полиция

12:53 26.06.2020
ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который "потерял" изъятые во время обыска 1,2 млн грн

ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который "потерял" изъятые во время обыска 1,2 млн грн

06:48 26.06.2020
В Ровенской области полицейские изъяли 142 килограмма незаконно добытого янтаря – полиция

В Ровенской области полицейские изъяли 142 килограмма незаконно добытого янтаря – полиция

14:30 25.06.2020
Украинские туроператоры обратились к Зеленскому с требованием ввести антикризисные меры для поддержки выездного туризма

Украинские туроператоры обратились к Зеленскому с требованием ввести антикризисные меры для поддержки выездного туризма

13:55 25.06.2020
Адвокаты и депутаты намерены не допустить затягивания и фальсификации расследования дела о подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке полицейских

Адвокаты и депутаты намерены не допустить затягивания и фальсификации расследования дела о подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке полицейских

01:36 25.06.2020
Суд оставил под стражей замначальника отдела полиции

Суд оставил под стражей замначальника отдела полиции

17:03 24.06.2020
Полиция изъяла более 15кг наркотиков и зарегистрировали более 2,5тыс. правонарушений во время отработки Днепропетровщины

Полиция изъяла более 15кг наркотиков и зарегистрировали более 2,5тыс. правонарушений во время отработки Днепропетровщины

18:31 23.06.2020
Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

Власть заинтересована в независимом расследовании по главе Кировоградской ОГА - первый замглавы ОП

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

В Киеве зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 за сутки, 17 ранее заболевших коронавирусом выздоровели - Кличко

Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Самые болезненные санкции против президента РФ - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС - Елисеев

СБУ расследует причины разрушительных паводков в западных областях Украины

Отмена адвокатской монополии перенасытит рынок юруслуг, но не повысит их качества – мнение

В Днепре СБУ разоблачила подпольное производство нелицензированных антисептиков стоимостью более 1 млн грн

Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей свой вариант санкций против "Северного потока 2"

НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии дела о стабкредите VAB Банку

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта "Херсон", который будет претендовать на получение первой категории посадки самолетов по стандартам ИКАО

Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА