Пятерых "туристов" выявили полицейские в зоне Чернобыльской АЭС

Сотрудники главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области выявили пятерых человек, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма.

"Одного из "туристов" правоохранители зоны ЧАЭС обнаружили вблизи контрольно-пропускного пункта "Припять", им оказался 19-летний житель столицы. Впоследствии, компанию экстремалов полицейские обнаружили во время патрулирования города Припять. Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для "отдыха" зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта", - говорится в сообщении.

Для привлечения их к ответственности полицейские зоны ЧАЭС составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение суда.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы по статье 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.