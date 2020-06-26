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17:17 26.06.2020

Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

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Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр обсудили сотрудничество между странами в уже имеющихся и будущих экономических и социальных программах, сообщает департамент коммуникаций МВД Украины.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и министра экономики и финансов Французской Республики Бруно Ле Мэра с участием послов двух государств Вадима Омельченко и Этьена де Понсена. Стороны обсудили состояние сотрудничества между странами в главных уже имеющихся и в будущих экономических и социальных программах последнего времени", - сказано в сообщении.

Так, министры обменялись мнениями относительно возможного привлечения французских финансовых учреждений для обеспечения жильем сотрудников МВД на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга, а также о привлечении от правительства Франции международной технической помощи для усиления общественной безопасности и социальной сферы Донбасса.

Отмечается, что особенно было уделено внимание улучшению гуманитарной ситуации в Мариуполе, где уже начинается реализация проекта строительства станции питьевой воды компаниями "Beten Ingeniere" и "Stereau". В связи с этим Аваков сообщил французской стороне о начале гуманитарного проекта улучшения водоснабжения в Мариуполе стоимостью в 64 млн евро. Также обсуждалась возможность расширения аналогичной программы на Попаснянском районе Луганской области.

Кроме того, речь шла о дальнейшем развитим успешного сотрудничества с Airbus Helicopters в создании единой системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины. Также главы межправительственной комиссии говорили о возможности строительства энергонакапливающих мощностей в сотрудничестве "Укрэнерго" с RTE/SAFТ.

Также обсуждалась готовность к началу реализации нового проекта построения патрульных катеров для Госпогранслужбы Украины компанией ОСЕА с участием отечественных судостроителей в г.Николаев.

"Мы готовы уже стартовать и подписывать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и обороны Украины. Этот проект общей стоимостью в 136 млн евро является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекта с компанией Airbus. Его реализация имеет стратегическую важность для сотрудничества наших государств и выводит ее на качественно новый уровень. Компанию OCEA выбрали среди более 10 поставщиков-лидеров отрасли. Межправительственный договор об оказании поддержки Францией уже ратифицирован нашим парламентом. Мы приглашаем представителей правительства Франции на церемонию подписания контракта, которая состоится в Украине в середине июля этого года при участии украинского партнера - судостроительного завода в Николаеве, который построит 5 из 20 современных кораблей", - заявил Аваков.

Помимо прочего, в 2020 году планируется поставка в Украину еще четырех французских вертолетов H 225 для Нацгвардии и ГСЧС, двух вертолетов Н 145 для Нацполиции и тренажерного комплекса Н225 для базы учебного центра Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел и запасных запчастей для сервисного центра.

В свою очередь Бруно Ле Мэр поблагодарил Авакова за сотрудничество и выразил готовность совместно работать над реализацией уже существующих и будущих взаимовыгодных проектов.

Теги: #франция #аваков #ордло
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