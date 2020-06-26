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16:22 26.06.2020

Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей свой вариант санкций против "Северного потока 2"

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Конгрессмены внесли на рассмотрение палаты представителей свой вариант санкций против "Северного потока 2"

Конгрессмены от обеих партий внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер.

"Конгрессмены Адам Кинзингер, Денни Хек, Майк Тернер и Рубен Гальего внесли на рассмотрение законопроект, который разъясняет и расширяет санкции за строительство газопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении на его сайте.

Кинзингер подчеркивает, что его предложения созвучны тем, которые ранее были внесены на рассмотрение сената Тедом Крузом и еще несколькими конгрессменами. Таким образом, теперь обе палаты Конгресса могут проводить рассмотрение дополнительных ограничительных мер по "Северному потоку 2". В обоих случаях законопроекты внесены представителями как республиканцев, так и демократов.

Как сообщалось, сенатский законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Круз пояснял, что цель его законопроекта - вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Теги: #сша #северный_поток_2
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