Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта "Херсон", который будет претендовать на получение первой категории посадки самолетов по стандартам ИКАО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область ознакомился с ходом реконструкции Международного аэропорта "Херсон".

"Главе государства доложили, что в 2019 году начался инвестиционный проект для обеспечения посадки воздушных судов в вечернее и ночное время, а также в сложных метеорологических условиях. На это предусмотрено более 46 млн грн из Государственного фонда регионального развития и более 5 млн грн - из областного бюджета. Реализация проекта уже профинансирована более чем на 11 млн грн. Открытие обновленной светосигнальной системы аэропорта планируется к сентябрю этого года", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Кроме того, сейчас идет реализация областной программы развития аэропорта на 2018-2020 годы. Проведен текущий ремонт взлетно-посадочной полосы, обеспечена подготовка и обучение работников для открытия авиарейса Херсон-Краков, для улучшения качества обслуживания пассажиров приобрели дополнительный инвентарь. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины также приняло решение об обновлении в 2020 году систем посадки на аэродроме.

"Все это позволит аэропорту получить первую категорию посадки воздушных судов по международным стандартам ИКАО", - отмечается в сообщении.

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев подчеркнул, что аэропорт является стратегическим. "На юге это – один из очень важных хабов, и я хотел бы, чтобы это стало хабом для перелетов из Николаевской, Херсонской областей. Даже из Запорожья к нам приезжают, потому что Ryanair запустил очень популярные рейсы", - сказал он.

В то же время остается вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы, обновлении парка авиационного транспорта.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, общая стоимость полного восстановления взлетно-посадочной полосы - 1,2-1,5 млрд грн, на этот год было заложено 910 млн грн. Однако с поддержкой президента сумма финансирования может быть увеличена уже в этом году.

Зеленский призвал не терять время и подготовить приоритетный план реконструкции аэропортов.

"Чтобы нам говорить с премьером о сокращении сроков и увеличении средств, надо четкий план по всем аэропортам. Посмотреть технические документы и увидеть, какие аэропорты мы можем очень быстро запустить. Нам нужна очередь приоритетов", - пояснил он.

Зеленский указал, что аэропорт "Херсон" - это очень важный приоритет из-за крымчан, которые им пользуются.