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15:52 26.06.2020

Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

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Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Киев и еще 10 областей не отвечают требованиям, позволяющим ослаблять карантинные ограничения.

Согласно данным обнародованным Минздравом в пятницу, кроме столицы карантинные ограничения нельзя отменять волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В частности, в Киеве, Киевской и Одесской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Донецкой и Луганской областях.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской и Львовской и Черновицкой областях.

В Закарпатской, Ривненской и Хмельницкой областях не соблюдаются более одного установленного для смягчения карантинных ограничений параметра. В частности, в Ривненской и Хмельницкой областях установленным параметрам не отвечают показатели процента выявления и динамики распространения заболевания, а в Закарпатской области также превышается загруженность коек, отведенных для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Кабмин постановил, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно: проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования; работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.

Теги: #коронавирус #минздрав
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