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15:29 26.06.2020

ВАКС продлил меру пресечения бывшему замминистра обороны Павловскому

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ВАКС продлил меру пресечения бывшему замминистра обороны Павловскому

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия обязательств экс-заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому, сообщает пресс-служба суда.

"Сследственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей бывшему заместителю министра обороны Украины (2015-2019 годы)", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Подозреваемый обязуется: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию, уведомлять следователя, прокурора или суд о смене места проживания или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве, сдать на хранение документ для выезда за границу.

Срок действия обязательств – до 25 августа 2020 года включительно.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета на общую сумму более 1 млрд гр

Теги: #минобороны #павловский #суд #вакс
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