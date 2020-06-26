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15:22 26.06.2020

Руководитель харьковского Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф не соответствует должности и должен быть уволен – глава ОГА

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Руководитель харьковского Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф не соответствует должности и должен быть уволен – глава ОГА

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер считает, что руководитель КНП "Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф" Виктор Забашта должен быть уволен с занимаемой должности и уволиться сам.

"Я настойчиво предлагаю Харьковскому областному совету уволить Виктора Забашту с должности руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф из-за несоответствия занимаемой должности. Более того, я предлагаю Забаште поступить по-мужски, и не дожидаясь решения областного совета, положить заявление об увольнении. Это будет честно и порядочно с вашей стороны, Виктор Федорович", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он пообещал также проинспектировать, насколько укомплектован автопарк "скорой" и предложить облсовету создать рабочую группу по Центру экстренной медпомощи и медицины катастроф.

"По результатам проверок мы поставим вопрос тем, кто молчал о дефиците, и будем исправлять положение безотлагательно", - написал Кучер.

По его словам, сделать это заявление он решил смерти 29-летнего гражданина Ирака, которому стало плохо во время игры в футбол и он умер.

"Позавчерашняя трагедия возле стадиона "Металлист", смерть 29-летнего иракца, погибшего из-за того, что у скорой не оказалось дефибриллятора, показала, что точка невозврата пройдена. Ситуация в Центре экстренной медпомощи зашла в тупик. В течение последних месяцев из разных источников я получал множество негативной информации о методах руководства Виктора Забашты, и она разительно отличалась от той картины, которую предоставляло нам руководство Центра. Но смерть иностранного гражданина, у которого было бы больше шансов выжить, если бы в быстрой было необходимое оборудование, стала последней каплей", - написал Кучер.

Как сообщалось, вечером 24 июня во время игры в футбол на тренировочном поле возле стадиона "Металлист" стало плохо 29-летнему гражданину Ирака. Медикам, прибывшим на место, спасти мужчину не удалось. Он умер. Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и назначила экспертизу.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции заверили, что в ходе следствия будет проверена информация пользователей соцсетей о том, что у бригады медиков не оказалось дефибриллятора.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", информацию об отсутствии дефибриллятора опроверг.

"У всех бригад есть дефибрилляторы, они исправны. В этом случае дефибриллятор не использовался по медицинским показаниям. У больного была асистолия. Это проивопоказание для проведение дефибрилляции", - сказал Забашта.

Теги: #харьковская_ога #кучер #харьковская_область
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