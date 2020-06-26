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14:39 26.06.2020

В Великобритании планируют ослабить правила по карантину для приезжающих из ряда стран

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В Великобритании планируют ослабить правила по карантину для приезжающих из ряда стран

В Великобритании рассматривают возможность смягчения правил по отправке на карантин тех, кто въезжает с территории ряда стран с низким уровнем опасности коронавируса, сообщает телерадиокорпорация ВВС.

По словам министра по делам окружающей среды Джорджа Юстиса, министр транспорта Грант Шэппс "тщательно изучает возможность того, что положения о карантине, которые действуют в настоящее время, могут быть смягчены для некоторых стран".

Юстис не стал уточнять, какие именно страны могут попасть под это послабление, но указал, что это страны "с низким уровнем угрозы".

"Я не знаю, когда информация будет объявлена, но я знаю, что правительство сейчас над этим работает", - добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом этапе снятия с 4 июля в Англии ряда ранее введенных ограничений для борьбы с коронавирусом. В частности, работу смогут возобновить пабы и рестораны. Откроются также парикмахерские, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи.

Однако бассейны, салоны красоты со СПА-услугами, боулинг центры и расположенные внутри помещений спортивные залы пока останутся закрытыми.

Джонсон также сообщил об изменении c 4 июля обязательного правила социальной дистанции в два метра. Жителям Англии будет разрешено соблюдать дистанцию в один метр в тех случаях, когда невозможно обеспечить два метра, однако необходимо в таких случаях использовать маски и как можно чаще мыть руки.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано 307 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 43 тыс. человек скончались. По числу летальных исходов Великобритания занимает третье место среди остальных стран, на первой строчке - США, на второй - Бразилия.

Теги: #великобритания #коронавирус
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