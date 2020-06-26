В Одессе СБУ пресекла попытку поджога мечети

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе предотвратила попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

"В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ", - сообщает пресс-центр СБУ.

Во время проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

"В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ", - отмечается в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.