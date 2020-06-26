Украина получила от Польши 134 тонн СИЗ

Украина получила от Польши 13 грузовиков с 134 тоннами дезинфицирующих средств, медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и лицевых щитков, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Польский гуманитарный конвой - это самая большая гуманитарная помощь, которую получила Украина во время пандемии коронавирусной болезни",- процитировала пресс-служба замминистра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игоря Иващенко.

Передача гуманитарного груза происходила при участии посла Республики Польша Бартоша Цихо, представителей Фонда международной солидарности и Европейской комиссии.

В представительстве ЕС в Украине отмечают, что груз включает 40 тыс. медицинских масок, 50 тыс. перчаток, более 11 тыс. лицевых щитков, более 100 тыс. литров дезинфекционной жидкости для рук и поверхностей, 7 тыс. защитных халатов, 1 тыс. комплектов защитных средств и бахил. Средства были закуплены Международным фондом солидарности.