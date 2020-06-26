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13:51 26.06.2020

Казахстан включил Украину в расширенный список стран для возобновления регулярных авиарейсов

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Казахстан включил Украину в расширенный список стран для возобновления регулярных авиарейсов

Казахстан, с 20 июня начавший поэтапно возобновлять международное авиасообщение, расширил список стран, куда разрешены регулярные полеты.

Как сообщил главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов на брифинге в пятницу, что касается стран первой категории (наиболее благополучных по коронавирусу), в дополнение к первоначально объявленным направлениям - КНР, Южной Корее, Японии, Грузии и Таиланду, предполагается разрешить полеты в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию.

Из стран второй категории, где ситуация с коронавирусом более тяжелая, в список для возобновления полетов включены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. "Ранее было сообщение только с Турцией", - напомнил Байгабулов.

Авиарейсы в страны третьей категории, наименее благополучные по COVID-19, по-прежнему запрещены.

"Те эвакуационные и чартерные рейсы, прибывающие из третьей категории стран, там, если справка (у пассажиров об отсутствии COVID-19 - ИФ) есть, они освобождаются от ограничений. Если справки нет, им также вручается уведомление о прохождении ПЦР-исследования или им необходимо пройти 14-дневный карантин", - сказал Байгабулов.

Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено. Внутреннее авиасообщение в стране полностью восстановлено с 25 мая.

Теги: #коронавирус #авиарейсы #украина #казахстан
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