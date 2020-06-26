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13:42 26.06.2020

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

Все четыре обстрела были зафиксированы на луганском направлении. В районе Крымского огонь открывали трижды – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Шумов наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Теги: #рф #оос #минобороны #режим_тишины #ордло
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