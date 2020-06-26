События

13:31 26.06.2020

В Польше снижается количество новых заболевших коронавирусом и растет количество выздоровевших за сутки

1 мин читать
В Польше снижается количество новых заболевших коронавирусом и растет количество выздоровевших за сутки

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы выявлено 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 564 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 25 июня, сообщалось о 298 новых случаях инфицирования за сутки, 16 умерших и 520 выздоровевших за сутки;

24 июня – о 294 новых случаях инфицирования за сутки и 21 умершем, а 561 – выздоровел;

23 июня – о 300 новых случаях инфицирования и 16 смертях, 497 – выздоровели;

22 июня - о 296 новых случаях инфицирования за сутки и трех смертях, 394 - выздоровели.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 12 748 человек. Всего с начала пандемии было зафиксировано 33 395 случаев инфицирования, умерли 1 429 человек, выздоровели – 19 218 человек.

Теги: #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 26.06.2020
Казахстан включил Украину в расширенный список стран для возобновления регулярных авиарейсов

Казахстан включил Украину в расширенный список стран для возобновления регулярных авиарейсов

12:43 26.06.2020
Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

12:41 26.06.2020
В Киеве зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 за сутки, 17 ранее заболевших коронавирусом выздоровели - Кличко

В Киеве зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 за сутки, 17 ранее заболевших коронавирусом выздоровели - Кличко

12:26 26.06.2020
Вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина" – мэр Киева

Вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина" – мэр Киева

12:17 26.06.2020
В Киеве растет количество болеющих коронавирусом детей – Кличко

В Киеве растет количество болеющих коронавирусом детей – Кличко

11:56 26.06.2020
Две трети украинцев считают, что коронавирус был специально разработан, при этом 37% уверены, что он был умышленно распространен по миру

Две трети украинцев считают, что коронавирус был специально разработан, при этом 37% уверены, что он был умышленно распространен по миру

10:55 26.06.2020
В ВСУ за сутки подтверждено 3 новых случая COVID-19, болеют коронавирусом 153 человека

В ВСУ за сутки подтверждено 3 новых случая COVID-19, болеют коронавирусом 153 человека

10:20 26.06.2020
Минздрав на следующей неделе опубликует обновленные стандарты по COVID-19 в Украине

Минздрав на следующей неделе опубликует обновленные стандарты по COVID-19 в Украине

10:14 26.06.2020
В Израиле вновь рекордно высокое с начала апреля число заражений COVID-19

В Израиле вновь рекордно высокое с начала апреля число заражений COVID-19

09:50 26.06.2020
Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%

Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власть заинтересована в независимом расследовании по главе Кировоградской ОГА - первый замглавы ОП

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

В Киеве зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 за сутки, 17 ранее заболевших коронавирусом выздоровели - Кличко

Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Ровенской областях, в Запорожской области новых случая заболевания не выявлено

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

Зеленский в Херсонской области ознакомится с реконструкцией аэропорта, поучаствует в подписании концессии порта и встретится с аграриями

В Киевском СИЗО двое уголовных "авторитетов" вымогали у арестантов "дань" - полиция

Премьер Дании отложила свадьбу из-за саммита ЕС

Власть заинтересована в независимом расследовании по главе Кировоградской ОГА - первый замглавы ОП

Военные учения РФ "Кавказ 2020" являются элементом давления на Украину - ГУР Минобороны

ГБР сообщило о подозрении экс-следователю, который "потерял" изъятые во время обыска 1,2 млн грн

Поврежденный взрывом дом на Позняках в Киеве будет полностью демонтирован - Кличко

Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

В субботу в Украине будет сухо и жарко, но на западе и севере страны ожидаются грозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА