В Польше снижается количество новых заболевших коронавирусом и растет количество выздоровевших за сутки

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы выявлено 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 564 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 25 июня, сообщалось о 298 новых случаях инфицирования за сутки, 16 умерших и 520 выздоровевших за сутки;

24 июня – о 294 новых случаях инфицирования за сутки и 21 умершем, а 561 – выздоровел;

23 июня – о 300 новых случаях инфицирования и 16 смертях, 497 – выздоровели;

22 июня - о 296 новых случаях инфицирования за сутки и трех смертях, 394 - выздоровели.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 12 748 человек. Всего с начала пандемии было зафиксировано 33 395 случаев инфицирования, умерли 1 429 человек, выздоровели – 19 218 человек.