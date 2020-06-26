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13:26 26.06.2020

Зеленский в Херсонской области ознакомится с реконструкцией аэропорта, поучаствует в подписании концессии порта и встретится с аграриями

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Зеленский в Херсонской области ознакомится с реконструкцией аэропорта, поучаствует в подписании концессии порта и встретится с аграриями

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область, где ознакомится с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы "Большая стройка".

"Глава государства ознакомится с ходом реконструкции аэропорта "Херсон". Владимир Зеленский примет участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский также примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области.

Теги: #херсонская_область #зеленский #аграрный_рынок #аэропорт
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