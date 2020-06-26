В Киевском СИЗО двое уголовных "авторитетов" вымогали у арестантов "дань" - полиция

В течение двух месяцев оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом генпрокурора осуществляли документирование преступной группы, занимавшейся "выбиванием" денег из арестованных и осужденных Киевского СИЗО.

"В ходе следствия выяснилось, что двое криминальных авторитетов, 1982 и 1985 рождения, организовали "схему" собственного обогащения за счет лиц, находящихся в учреждении. Если они хотели спокойно там находиться, должны были платить определенную сумму денег. В случае отказа - создавались условия и применялись "методы убеждения", после которых осужденные соглашались на требования "авторитетов". Деньги пострадавшие перечисляли на банковские карточки подконтрольных лиц, находившихся на свободе. Полученные на карточки средства передавали подозреваемым. Суммы за "спокойствие" могли достигать нескольких десятков тысяч гривень. В частности задокументирован факт вымогательства у осужденного 50тыс. грн и перечисление средств на указанную криминальными авторитетами банковскую карточку", - сообщает в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины.

В четверг, 25 июня, сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления Нацполиции, Офиса генпрокурора и оперативного отдела ГУ "Киевский следственный изолятор" провели санкционированные обыски в камерах, где содержатся "авторитеты" и по месту жительства лиц, задействованных в "схеме". Полицейские изъяли часть средств, полученных от потерпевшего, "черновые" записи, наркотические средства, мобильные телефоны и банковские карточки.

На основании полученных доказательств двум мужчинам - организаторам преступной "схемы" - следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об этапировании подозреваемых в другие спецучреждения.