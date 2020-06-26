Военные учения РФ "Кавказ 2020" являются элементом давления на Украину - ГУР Минобороны

Военные учения Вооруженных сил Российской Федерации "Кавказ 2020" будут использованы российским руководством для демонстрации военного могущества Украине и государствам Европы, а также являются элементом давления на Украину, заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства. Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о необратимости выполнения российских требований относительно оккупированных территорий и возможности Кремля отстаивать свои интересы с использованием военной силы", - сказал на онлайн-брифинге в пятницу представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, в связи с этим между Главным управлением разведки Министерства обороны, Генеральным штабом ВСУ, командованием Объединенных сил налажено четкое взаимодействие по обмену разведывательной информацией. По результатам разведки учения ВС России "Кавказ 2020" будет подготовлен соответствующий анализ и предложения о нейтрализации угроз от РФ, добавил он.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны указал на то, что в этом году в ходе учений "Кавказ 2020" будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения.

"К проведению учений будут привлекаться органы управления, объединения, соединения и части южного, западного и центрального военных округов, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Росгвардии, другие военные формирования России. К участию в учении "Кавказ" также приглашены контингенты Вооруженных сил 17 стран-партнеров. Ожидается задействование по крайней мере 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - пояснил он.

Также Скибицкий отметил, что в соответствии с заявлениями военного руководства России в этом году учения "Кавказ" планируется провести в глубине территории страны на полигонах "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук".

"В то же время анализ подготовки к учениям указывает, что эти заявления имеют более пропагандистский и демонстративный характер. В частности, отдельные эпизоды СКШУ (Стратегического командно-штабного учения – ИФ-У) будут отработаны в приграничных с Украиной районах России, в частности на полигонах "Кадамовский, "Кузьминский", а также в оккупированном Крыму", - сказал он.

Также эксперт добавил, что, вероятно, показательная фаза СКШУ будет проведена в форме нескольких двусторонних учений на Донском, Крымском, а также Владикавказском операционных направлениях. В акватории Черного моря возможно проведение межфлотского учения.

"В ходе показательной фазы учения Кавказ не исключаются демонстрационные и провокационные действия", - подчеркнул он.