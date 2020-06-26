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12:43 26.06.2020

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

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Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину - Кличко

Городские власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим противоэпидемическим ограничениям, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями", - заявил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти будут вынуждены вернуть строгие ограничения.

"В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 115 новых случаев коронавируса.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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