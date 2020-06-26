Поврежденный взрывом дом на Позняках в Киеве будет полностью демонтирован - Кличко

Пострадавший от взрыва жилой дом на Позняках в Киеве будет полностью демонтирован, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - заявил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Кроме того, специальная комиссия провела обследование соседних секций возле многоэтажного дома на ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

По заключению института, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность!" - отметил мэр Киева.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

Ранее Кличко подписал распоряжение о выделении компенсации пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. грн. Тем, кто получил тяжелые травмы выделят по 80 тыс. грн, жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. грн, те, у кого легкие травмы получат по 60 тысяч, ди, которые потеряли близких получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего.