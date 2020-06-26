В Киеве зафиксировано 115 новых случаев COVID-19 за сутки, 17 ранее заболевших коронавирусом выздоровели - Кличко

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 115 новых случаев COVID-19, что на 34 случая больше, чем сутками ранее, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирус, увеличилось на 115 человек. Заболели, в том числе, и 9 медиков. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя Киева. На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет, и восемь детей – одна девочка 4 лет и семь мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет.

В больницы госпитализированы 25 человек, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружены в Дарницком районе – 19 случаев. В Днепровском и Оболонском – по 18, в Деснянском районе – 15 случаев.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева.