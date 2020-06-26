Вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина" – мэр Киева

Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована на киевском вещевом рынке "Троещина" (Деснянский район, ул. Электротехническая,2), заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции.