В Киеве растет количество болеющих коронавирусом детей – Кличко

В Киеве увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом, заявил в пятницу мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу заметить, что увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии - 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10-ти до 14-ти лет.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: объясняйте детям, что надо соблюдать правила безопасности. И показывайте им это собственным примером! Будьте ответственными. Берегите здоровье свое и своих детей", - призвал киевлян Кличко.