Две трети украинцев считают, что коронавирус был специально разработан, при этом 37% уверены, что он был умышленно распространен по миру

Социологи провели опрос среди украинцев, в ходе которого предлагали выбрать, с каким из утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени, в результате чего 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса.

Так, социологи Киевского международного института социологии (КМИС) в конце мая-начале июня во время интервью респондентов просили выбрать среди следующих вариантов: (1) естественное возникновение и впоследствии распространение в мире; (2) искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире; (3) специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам. Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Больше всего респондентов - каждый третий, 37% - выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

Выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на весь мир - 18%.

Респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайно распространен в мире, ставился дополнительный вопрос "А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус?". Вопрос ставился в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

"Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию. Другие страны назывались реже", - отмечают социологи.

В то же время, респондентам, которые выбрали вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам", задавался дополнительный вопрос "А кто, по Вашему мнению, ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса?". Вопрос также ставился в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

"Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем, 26% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже", - говорится в информации.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 31 мая по 4 июня 2020г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.