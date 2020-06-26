В субботу в Украине будет сухо и жарко, но на западе и севере страны ожидаются грозы

В ближайшие сутки, 27 июня, погоду большей части территории Украины будет определять очень теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь на западе более влажный и прохладный воздух, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В субботу в Украине без осадков, лишь в западных, днем и в северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, в юго-восточной части северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 26-31°, в западных областях местами 23-25°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 18-23°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 17-19°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 июня самая высокая температура днем была 32,7° в 1961г., самая низкая ночью 7,8° в 1929г.

На 28 июня синоптики прогнозируют в западных, днём и в северных и местами центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днём во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 25-30°, на юге до 34°.

В Киеве ночью 28 июня без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

26 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-27°; в Днепре в пределах Киева 24°.