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11:21 26.06.2020

Rozetka открыла первую точку выдачи заказов в Харькове

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Rozetka открыла первую точку выдачи заказов в Харькове

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) 25 июня открыл первую точку выдачи в Харькове площадью 110 кв. м, сообщила пресс-служба компании.

"Формат пункта выдачи заказов дает покупателям возможность бесплатно забрать онлайн-покупки в удобном для себя месте. Мы планируем развивать физическую сеть в регионах, и уже скоро откроются еще несколько пунктов выдачи заказов в Харькове", - цитируется в сообщении директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

В пункте выдачи площадью 110 кв. м также размещена примерочная и отдел алкоголя.

Согласно сообщению, еще две точки выдачи откроются в Харькове 24 июля по ул.Полтавский Путь, 140 (105 кв. м) и 30 июля по ул.Нетеченской, 25 (180 кв. м).

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

По данным на официальном сайте по состоянию на июнь-2020 Rozetka имеет 11 магазинов и точек выдачи в Киеве, четыре в Одессе, по два в Днепре и Львове, а также по одному в Чернигове, Житомире, Белой Церкви. Харькове, Ирпене, Броварах, Гостомеле и невом.

Теги: #rozetka #харьков
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