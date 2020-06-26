События

11:08 26.06.2020

В Украине задержали псевдосоветника президента Украины и "генерала СБУ", вымогавших 1 млн грн у бизнесмена

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В Украине задержали псевдосоветника президента Украины и "генерала СБУ", вымогавших 1 млн грн у бизнесмена

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Хмельницкий, задержали трех человек, которые представлялись советником президента Украины, генералом Службы безопасности Украины и членом антикоррупционной общественной организации, за вымогательство средств в особо крупных размерах.

Как сообщила пресс-служба ГБР, лица требовали от гражданина средства в сумме 1 млн 100 тыс грн в качестве погашения несуществующего долга. В случае непредоставления денег потерпевшему грозили создать проблемы с правоохранительными органами и закрыть его бизнес. В связи с этим он обратился с сообщением о преступлении в ГБР.

25 июня следователи ГБР задержали трех человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области. Оперативное сопровождение - отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #гбр #мошенники
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