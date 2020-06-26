События

10:55 26.06.2020

В ВСУ за сутки подтверждено 3 новых случая COVID-19, болеют коронавирусом 153 человека

1 мин читать
В ВСУ за сутки подтверждено 3 новых случая COVID-19, болеют коронавирусом 153 человека

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки подтверждены 3 новых случая острого респираторного заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил в Facebook.

"Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" на лечении находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся два человека (в Киевской и Винницкой областях – по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 26 июня в ВСУ болеет 153 человека. Выздоровело за время пандемии 294 человека, 5 летальных случаев.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 591 человек.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 26.06.2020
В Киеве растет количество болеющих коронавирусом детей – Кличко

В Киеве растет количество болеющих коронавирусом детей – Кличко

11:56 26.06.2020
Две трети украинцев считают, что коронавирус был специально разработан, при этом 37% уверены, что он был умышленно распространен по миру

Две трети украинцев считают, что коронавирус был специально разработан, при этом 37% уверены, что он был умышленно распространен по миру

10:20 26.06.2020
Минздрав на следующей неделе опубликует обновленные стандарты по COVID-19 в Украине

Минздрав на следующей неделе опубликует обновленные стандарты по COVID-19 в Украине

10:14 26.06.2020
В Израиле вновь рекордно высокое с начала апреля число заражений COVID-19

В Израиле вновь рекордно высокое с начала апреля число заражений COVID-19

09:50 26.06.2020
Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%

Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%

09:28 26.06.2020
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Ровенской областях, в Запорожской области новых случая заболевания не выявлено

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Ровенской областях, в Запорожской области новых случая заболевания не выявлено

09:18 26.06.2020
Восстановление экономики США ослабевает на фоне новых вспышек коронавируса - СМИ

Восстановление экономики США ослабевает на фоне новых вспышек коронавируса - СМИ

09:06 26.06.2020
Рост заболеваемости COVID-19 был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая – КШЭ

Рост заболеваемости COVID-19 был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая – КШЭ

09:02 26.06.2020
В Украине новый антирекорд - 1109 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 541 - выздоровел, 19 новых жертв вируса

В Украине новый антирекорд - 1109 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 541 - выздоровел, 19 новых жертв вируса

07:14 26.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 488 тыс., число инфицированных - 9,58 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 488 тыс., число инфицированных - 9,58 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Ровенской областях, в Запорожской области новых случая заболевания не выявлено

В Украине новый антирекорд - 1109 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 541 - выздоровел, 19 новых жертв вируса

После двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского мобильного оператора в ОРДЛО – Офис президента

В ТКГ продолжают согласовывать списки для взаимного освобождения, Украина настаивает на принципе "всех на всех" – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в пятницу рассматривает апелляцию на избрание меры пресечения активисту Стерненко

В субботу в Украине будет сухо и жарко, но на западе и севере страны ожидаются грозы

Китай увеличил выпуск цветных металлов на 2,7% в январе-мае

Rozetka открыла первую точку выдачи заказов в Харькове

В Украине задержали псевдосоветника президента Украины и "генерала СБУ", вымогавших 1 млн грн у бизнесмена

Директору и замдиректора Морской поисково-спасательной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью - САП

КСУ признал неконституционным положение закона о банках от 2000г. о невозможности оспорить деятельность НБУ владельцами менее 10% акций банка

Движение автомобильного транспорта на трассе Одесса-Рени пока не ограничено - полиция Одесской области

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА