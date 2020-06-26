В ВСУ за сутки подтверждено 3 новых случая COVID-19, болеют коронавирусом 153 человека

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки подтверждены 3 новых случая острого респираторного заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил в Facebook.

"Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" на лечении находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся два человека (в Киевской и Винницкой областях – по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 26 июня в ВСУ болеет 153 человека. Выздоровело за время пандемии 294 человека, 5 летальных случаев.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 591 человек.