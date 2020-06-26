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10:31 26.06.2020

Директору и замдиректора Морской поисково-спасательной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью - САП

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Директору и замдиректора Морской поисково-спасательной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью - САП

Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении властью директору Морской поисково-спасательной службы (МПСС) и его заместителю, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году указанные лица подписали договор оперативного лизинга (аренды) семи автомобилей Volkswagen с заранее определенным частным предприятием. Однако выяснилось, что согласно условиям договора предприятие за три года пользования семью автомобилями, стоимость которых на рынке составляет около 9,7 млн грн, должно было уплатить более 16,3 млн грн и после пользования вернуть их частной компании. То есть фактически стоимость пользования этими автомобилями почти в 2,5 раза превышала их реальное приобретение", - указывается в сообщении.

В рамках выполнения договора казенное предприятие за первый год использования перевело на счета частной компании 7,6 млн грн, что составляет 78% рыночной стоимости автомобилей.

"И только после вмешательства правоохранительных органов, которые в рамках досудебного расследования проводили активные следственные действия, частное предприятие отдало шесть автомобилей в бесплатную собственность КП "МПСС", - сообщила САП.

Директору МПСС и его заместителю инкриминируется ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Антимонопольный комитет Украины по материалам Национального антикоррупционного бюро Украины и САП провел собственное расследование и установил факт сговора участников открытых торгов, организованных КП "МПСС". В результате, компания-победительница тендера по поставке автомобилей АМКУ и второй участник торгов, который действовал с победителем в сговоре, оштрафованы на 204 тыс. грн каждый.

Теги: #сап #подозрение
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