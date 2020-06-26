В Израиле вновь рекордно высокое с начала апреля число заражений COVID-19

В Израиле день ото дня растет число заражений коронавирусом, за последние сутки в стране выявили еще 668 инфицированных COVID-19, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава.

Таким образом, в Израиле насчитывается более 6 тыс. больных коронавирусом, и из них 47 человек в тяжелом состоянии, а 29 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще у 52 зараженных израильтян болезнь протекает в средней тяжести.

Кроме того, несколько человек скончались, всего в Израиле умерли 309 человек с коронавирусом. Выздоровели к настоящему моменту более 16 тыс. заразившихся COVID-19 с начала пандемии.

В Бат-Яме, Ашдоде и нескольких небольших населенных пунктах, где зафиксированы вспышки заражений, предпринимаются ограничительные меры, направленные на то, чтобы сдержать повторное распространение COVID-19 по стране.