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09:02 26.06.2020

В Украине новый антирекорд - 1109 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 541 - выздоровел, 19 новых жертв вируса

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В Украине новый антирекорд - 1109 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 541 - выздоровел, 19 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 1109 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 541 из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 19 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 994 новых заболевших Covid-19 за сутки, 24 июня – о 940, 23 июня было 833 инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 41 117 человек, выздоровевших - 18 299, умерли 1 086 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 21 732 человека, что на 549 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (209 случаев), Ровенской области (116 случая), в Киеве (113 случаев). Закарпатской области (93 случая)

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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