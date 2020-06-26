Движение автомобильного транспорта на трассе Одесса-Рени пока не ограничено - полиция Одесской области

УКРАИНА-ОДЕССА-ТРАССА-ПЕРЕКРЫТИЕ

Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Движение автомобильного транспорта на трассе Одесса-Рени пока не ограничено, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По состоянию на сейчас ситуация на указанном участке стабильная, движение автомобильного транспорта не ограничено. За ситуацией на дороге следят патрули полиции. В случае ее осложнения и поднятия воды до опасного уровня трассу будет перекрыто, о чем мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Одесской области в пятницу утром.

Как сообщалось ранее, в связи с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса-Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое в Одесской области с 8.00 пятницы, 26 июня, участок трассы Одесса-Рени планировалось перекрыть.