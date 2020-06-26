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08:29 26.06.2020

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях, который будет наблюдаться 26-27 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

 

Теги: #пожароопасность #украина #предупреждение
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