В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях, который будет наблюдаться 26-27 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.