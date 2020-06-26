Из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро пятницы обесточены 7 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 26 июня остаются обесточенными 7 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Ивано-Франковская - 6 и Черновицкая - 1", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.