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07:14 26.06.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 488 тыс., число инфицированных - 9,58 млн - университет Хопкинса

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Число жертв коронавируса в мире превысило 488 тыс., число инфицированных - 9,58 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 07:00 пятницы достигло 488 тыс. 824 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 640, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 4 тыс. 600.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 07:00 пятницы насчитывалось 9 млн 586 тыс. 769 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 178 тыс. 112 против 145 тыс. 291 по состоянию на 08:00 минувшего четверга, излечились 4,8 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 421 тыс. 134 (124 тыс. 402 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 228 тыс. 114 (умерли 54 тыс. 971).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 63,1. В США на 1 млн населения скончались 383 человека, в Бразилии - 259.

Теги: #данные #коронавирус #мир #распространение
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