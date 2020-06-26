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06:48 26.06.2020

В Ровенской области полицейские изъяли 142 килограмма незаконно добытого янтаря – полиция

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В Ровенской области полицейские изъяли 142 килограмма незаконно добытого янтаря – полиция

В Ровенской области полицейские изъяли 142 килограмма незаконно добытого янтаря, приготовленного для перепродажи за границей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Жительницы Рокитновского района области организовали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей перевозки через границу Украины в обход установленных таможенных правил…В ходе ряда санкционированных обысков работники полиции изъяли 142 килограмма тщательно расфасованного камня различной фракции. Общая стоимость изъятого янтаря-сырца - 2 млн. грн.", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в четверг вечером.

Следственные действия продолжаются.

"Устанавливаются все лица, которые могут иметь отношение к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря)", - подытожили в полиции.

Теги: #янтарь #ровенская #украина #полиция
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