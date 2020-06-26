Правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств через фиктивные услуги по утилизации опасных отходов – Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств через фиктивные услуги по утилизации опасных отходов, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, участники схемы с использованием подконтрольных предприятий с 2017 года осуществляли фиктивную финансово-хозяйственную деятельность по утилизации опасных отходов за государственные средства, не имея соответствующих мощностей, персонала, транспорта и других условий. Опасные отходы в больших количествах утилизировались незаконным способом путем сброса без переработки, что нанесло непоправимый ущерб окружающей среде Украины. Кроме того, ряд предприятий осуществляли удаление опасных медицинских отходов лечебных учреждений, в том числе, связанных с СОVID-19", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в четверг.

Правоохранители провели обыски в Киеве и Одессе в офисных и производственных помещениях, помещениях участников преступной схемы. Изъяты документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности привлеченных предприятий, печати, клише директоров, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов и установление ущерба государству и окружающей среде", - подытожили в Офисе генпрокурора.