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05:29 26.06.2020

В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 13 активных и пять бессимптомных - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 13 активных и пять бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев два "импортированы", 11 зафиксированы внутри страны, все в Пекине.

За предыдущие сутки были выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 больных в активной форме и один бессимптомный носитель. Из активных случаев пять "импортированы", 14 зафиксированы внутри страны: 13 в Пекине и один в провинции Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 462 активных случая заражения, из них 1 тыс. 895 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 16 новых случаев заболевания: 14 - в Гонконге, один - в Макао и один - на Тайване. С начала эпидемии зарегистрированы 1 тыс. 686 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 193 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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